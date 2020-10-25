بنس يعتزم مواصلة حملته الانتخابية رغم إصابة مساعد له بكورونا

قال مسؤولون أمريكيون إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سيستمر في سفرياته الخاصة بحملته الانتخابية، على الرغم من تأكد إصابة مدير مكتبه بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض إن بنس موظف أساسي ومن ثم فهو معفي من الالتزام بإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تحث المواطنين المعرضين للإصابة بالفيروس، على الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز لشبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إن "الموظف الأساسي، سواء كان نائب رئيس الولايات المتحدة أو أي شخص آخر، يتعين عليه مواصلة العمل".

ومن المقرر أن يسافر بنس إلى ولاية نورث كارولينا لحضور تجمع انتخابي اليوم الأحد.

كان مكتب بنس قد أعلن تشخيص حالة مدير مكتبه مارك شورت بإصابته بكورونا، في وقت متأخر من يوم السبت، مضيفا أن نتيجة اختبار بنس للكشف عن كورونا جاءت سلبية، وسيواصل العمل وفق جدول أعماله المزدحم بالسفر قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.