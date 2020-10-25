تعرف على الفائزين في مسابقة «Uplift4GFF» بمهرجان الجونة السينمائي

أعلنت «Gemini Africa» عن الفائزين في «Uplift4GFF» بتغطية مباشرة على تطبيق «تيك توك» ضمن فعاليات السبت، ثاني أيام مهرجان «الجونة السينمائي» وذلك في حضور جانب كبير من الإعلاميين والفنانين.

وكشفت «Gemini Africa» تفاصيل مسابقة «Uplift4GFF» إحدى المبادرات الهامة التي تجري في النسخة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي».

وتواجد 10 متسابقين قدموا أفكارهم من أجل تطوير صناعة السينما وتعزيزها بشكل عام، حيث كان لدى كل متسابق 4 دقائق لعرض فكرته، بينما تقوم لجنة التحكيم بتقييم الأفكار على الفور. وكان من أبرز المشاركين، مشروع «Captain Boy» الذي يسعى للخروج بالمحتوى العربي للعالمية، ثم جاء مشروع «Hall of Talents» الساعي لسد الفجوة بين أصحاب المواهب وصناع الأفلام عن طريق منصتها الخاصة، ومشروع «Cinemates» الذي يسعى لتوثيق تاريخ السينما المصرية، ومشروع «I protect» الذي يعمل على حقوق الملكية الفكرية لصناع المحتوى.

ثم توالت بقية المشروعات في تقديم أفكارها لتعزيز صناعة السينما وتطويرها عن طريق استخدام التكنولوجيا.

وتكونت لجنة التحكيم من كل من عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة «Gemini Enterprises Africa»، مؤسس مهرجان «الجونة السينمائي» المهندس نجيب ساويرس، إلى جانب الفنانة شيرين رضا، وممثلة ومقدمة البرامج التليفزيونية ناردين فرج، وشيرين ماجيرا مديرة تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تيك توك».

وأشاد المهندس نجيب ساويرس بالجهد المبذول من جانب شركة «Gemini Africa» من أجل القضاء على الفقر، حيث قال: «إن إحدى الطرق الفعالة للغاية للقضاء على الفقر هي التركيز على ريادة الأعمال، وخصوصا بين الشباب لما لهم من قدرة على تغيير أي صناعة».

وتحدث ساويرس عن ضخامة صناعة السينما وأهميتها وكيف يمكن للتكنولوجيا تطويرها، مضيفا أن معايير لجنة التحكيم ستعتمد على جودة الأفكار ومدى تأثيرها على الصناعة.

وأعلنت لجنة التحكيم عن الفائزين الثلاثة في المسابقة على النحو التالي، حيث جاء في المرتبة الثالثة «Egyptian Cinema Experience» التي قدمت فكرة أول متحف سينمائي من نوعه بتقنية الواقع الافتراضي، وجاء في المرتبة الثانية «دروفي» الذي يقدم استوديو متخصص لتطوير الأفلام التفاعلية.

أما في المركز الأول جاء مشروع «Hall of Talents» والذي يعمل على منصة لسد الفجوة بين المواهب وصانعي الأفلام لتعزيز الفيلم.