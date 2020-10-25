فيتنام تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، قادمة من الخارج؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1168 حالة.

وذكرت اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية- أنه تم وضع جميع المرضى الجدد قيد الحجر الصحي بمجرد وصولهم البلاد.

وسجلت فيتنام منذ بدء تفشي الوباء 691 إصابة "محلية" بـ"كوفيد-19"، من بينها 551 حالة تم تسجيلها بمدينة "دا نانج" السياحية، منذ أن بدأت موجة فيروس كورونا الأخيرة هناك في الـ25 من يوليو الماضي.

وأشار البيان إلى تعافى 1057 مريضًا حتى الآن من الفيروس منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد.. بينما توفي 35 آخرون أكثرهم من كبار السن الذين كانوا يعانون من أوضاع صحية خطيرة وأمراض مزمنة.