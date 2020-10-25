أمينوكس يستعد لطرح ميني ألبوم بإسم «الراي ديالي»

يستعد مغني الراب المغربي أمينوكس، لإصدار ميني ألبوم يحمل اسم «الراي ديالي»، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتضمن الألبوم 4 أغاني من كلمات وألحان أمينوكس، وتوزيع يوسف الجحفاوي، أتوميك، وفيبيانو.

ونشر أمينوكس بوستر الألبوم عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، ومن المقرر أن يتم طرح أغاني الألبوم تباعا مابين 4 و7 نوفمبر المقبل، ويضم الألبوم ديو غنائي مع الفنانة ناج بعنوان «ماما ديالي» حول موضوع الأم، وتحمل الأغاني مزيجا موسيقيا بين هوية موسيقى الراي وتجارب مختلفة بطابع الذي عرف به أمينوكس لدى الجمهور.

يشار إلى أن أخر أعمال أمينوكس أغنية «موناليزا»، من كلماته وألحانه، وتوزيع يوسف الجحفاوي، بالإظافة إلى أغنية مشتركة مع مغني الراب حليوة بعنوان «ساندريلا».