فقدان 3 أشخاص بعد انفجار ناقلة وقود روسية ببحر آزوف

أعلنت هيئة الدفاع المدني الروسية، اليوم الأحد، فقدان ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة وقود روسية، بعد انفجار وقع على متنها في بحر آزوف، وتم إنقاذ عشرة بحارة بعد الحادث الذي وقع أمس السبت.

وقالت الهيئة إن سبع سفن وأكثر من 200 عامل إنقاذ شاركوا في عملية البحث، لكن لا توجد مخاطر تتعلق بتسريب النفط.

كانت الناقلة تبحر بدون شحنة على متنها من ميناء كافكاز في مضيق كيرتش باتجاه روستوف أون دون، وتم سحب الناقلة لاحقًا، ولم يتضح سبب الانفجار حتى الآن.

ويقع بحر آزوف بين أوكرانيا وروسيا في الشمال الشرقي للبحر الأسود.