فياريال يضيع فرصة صدارة الدوري الإسباني مؤقتا بالتعادل مع قادش

أضاع فياريال فرصة تصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بصورة مؤقتة، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه قادش اليوم الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ديبورتيفو ألافيس 2 / صفر على مضيفه بلد الوليد.

ارتفع رصيد فياريال إلى 12 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة خلف ريال مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما رفع قادش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوها في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

من جانبه، حقق ديبورتيفو ألافيس انتصاره الثاني في البطولة عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه بلد الوليد في وقت سابق اليوم.

ارتفع رصيد ألافيس إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند ثلاث نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

اضطر بلد الوليد للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 21، عقب طرد لاعبه ناتشو لتسببه في ركلة جزاء، أضاعها لوكاس بيريز لاعب ألافيس.

بمرور الوقت، استغل ألافيس النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز توماس بينا الهدف الأول في الدقيقة 55، فيما تكفل بورخا ساينز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85.