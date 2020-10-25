إغلاق 199 معهدا دينيا في مقاطعة ماليزية بسبب كورونا

أصدرت السلطات أمرا بإغلاق ما مجموعه 199 معهدا تعليميا إسلاميا تابعا لـ"إدارة الشؤون الدينية الإسلامية في ولاية نيجري سمبيلان" في مقاطعة سيريمبان بالولاية لمدة 16 يوما بداية من اليوم الأحد وحتى 9 نوفمبر، بعد إعلان المقاطعة ضمن المناطق الخطرة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الوطنية "برناما" عن الإدارة القول في بيان اليوم إن "القرار يتماشى مع الرسالة الخاصة التي وجهها رئيس الوزراء محي الدين ياسين يوم 6 أكتوبر بشأن قرار الحكومة إغلاق المدارس في المناطق التي أعلنتها وزارة الصحة الماليزية كمناطق حمراء".

ولتحقيق هذا الهدف، قالت الإدارة إن الطلاب الذين يرغبون في البقاء في نزل المؤسسات التعليمية المتضررة خلال الفترة سيكونون تحت رعاية حارس النزل.

وأضافت الإدارة أنه على الرغم من إغلاق المؤسسات التعليمية، فإن المسؤولين مطالبون بضمان استمرار المعلمين في عملية التدريس والتعليم من المنزل.

وسجلت ولاية نيجري سمبيلان أمس السبت 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها في سيريمبان، ليصل العدد الإجمالي للحالات في المقاطعة إلى 1290 حالة.

وأشارت وكالة "برناما" إلى أن ماليزيا سجلت أمس السبت 1228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية لها.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، في مؤتمر صحفي يومي يخص تطورات كورونا، إن ولاية صباح لا تزال تسجل أعلى حصيلة إصابات، بواقع 889 حالة، وهو أعلى رقم سجلته الولاية حتى الآن.

وأضاف: "وهكذا، أصبح إجمالي عدد الإصابات في ماليزيا 25742 حالة".

ولفت إلى تسجيل 7 حالات وفاة يوم السبت ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة في ماليزيا 221 حالة.