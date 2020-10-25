تعرف على حقيقة توقف العملية الانتخابية بإحدى اللجان في الجيزة

نفى مصدر مطلع ما جرى تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حول توقف العملية الانتخابية بإحدى اللجان بالجيزة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن إدعاءات بتوقف العملية الانتخابية بإحدى اللجان بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة ، بالفحص تبين أن اللجنة المشار إليها بها (3) لجان فرعية وتواجد عدد من الأشخاص من أنصار (3) مرشحين، وحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب التزاحم ومناصرة المتواجدين لمرشحيهم، دون التأثير على سير العملية الانتخابية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد ومتابعة إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية.



