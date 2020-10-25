 غدا.. وضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية بجمصة - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 2:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

غدا.. وضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية بجمصة

نعمان سمير:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 2:30 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 2:30 ص

يضع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، غدا الأحد، حجر الأساس لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية بحضور هيثم الشيخ نائبا عن محافظ الدقهلية.

وخصصت جامعة المنصورة مساحة 56 فدانا لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية بمدينة 15 مايو – جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولي الساحلي جنوباً.

وتنقسم الجامعة إلى 3 قطاعات، أولاً: قطاع الكليات الطبية وهي كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض.

ثانياً: قطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية وهي كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

ثالثاً: كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وهي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة الأهلية، هي الجامعة الوحيدة التي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بالإنشاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك