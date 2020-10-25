سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يضع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، غدا الأحد، حجر الأساس لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية بحضور هيثم الشيخ نائبا عن محافظ الدقهلية.

وخصصت جامعة المنصورة مساحة 56 فدانا لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية بمدينة 15 مايو – جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولي الساحلي جنوباً.

وتنقسم الجامعة إلى 3 قطاعات، أولاً: قطاع الكليات الطبية وهي كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض.

ثانياً: قطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية وهي كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

ثالثاً: كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وهي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة الأهلية، هي الجامعة الوحيدة التي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بالإنشاء.