11 مشهدا بارزا في حفل خريجي الكليات والمعاهد العسكرية بحضور السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، حفل تخرج دفعات جديدة لطلاب الكليات العسكرية، دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوي، والدفعة 50 من المعهد الفني للقوات المسلحة.

وحرص السيسي، على تقديم التهنئة للطلاب الخريجين والأسر، قائلا: "ألف مبروك للأسر كلها، وألف مبروك لأبنائنا للضباط اللي اتخرجوا النهاردة، تهنئة من القلب وشكر من القلب لكل أسرة قدمت وتقدم أبنائها لصالح أمن وسلامة واستقرار مصر"، مضيفا كل التحية والتقدير لشهدائنا من قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأضاف: "في الأوقات الجميلة أبدا لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا ومازالوا يقدموا، وده أمر طبيعي لأن المهمة المكلفة بها القوات المسلحة الحماية لمصر وشعبها، وتحية لكل الشهداء وأسرهم".

وأكد السيسي، أن الحروب الجديدة ومن بينها حروب الجيلين الرابع والخامس، لا ترتكز فقط على التعامل مع السلاح بل تتضمن أيضا الوعي والفهم الصحيح، موجها التحية لشهداء الجيش والشرطة.

ووجه الرئيس التحية للخرجين وأسرهم، لافتا إلى أن الضباط الخريجين سيصبحون مسؤولين عن حماية وطنهم وأنفسهم وهي مسؤولية كبرى تتعلق بالإعداد والتجهيز والتوعية، مضيفا: "نحن مسؤولون أمام الله والشعب المصري أن نجهّز الطلبة والخريجين وأن ندربهم ونوفر لهم الإعداد الجيد وهي مسؤولية كبرى تتعلق بإعداد إنسان لمهمة كبرى"، مطالبا الخريجين بمواصلة تأهيل أنفسهم.

جاء ذلك بحضور رئيسي مجلس النواب والشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وينشر "الشروق" خلال السطور التالية أبرز المشاهد التي جاءت خلال العرض العسكري لخريجي الكليات العسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي:

عرض عسكري

بدأت الاحتفالات بعرض عسكري يظهر المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال سنوات الدراسة، كما منح الرئيس السيسي أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة أنواط الواجب.

طلاب الموسيقى العسكرية

أدى طلاب الموسيقى العسكرية بمشاركة 1200 عازف وعازفة، عروضًا تشكيلية لرسم رموز هندسية بأجسادهم؛ مرددين أناشيد الحربية، كما قدم طلبة الكليات العسكرية عرضا رياضيا استعرضوا من خلاله الكفاءات الخاصة، مرددين " قوة ..عزيمة.. إيمان.. نصر"، وتدريبات اللياقة البدنية تدربوا عليها خلال فترة دراستهم، تضمنت تدريبات ثلاثية لرفع اللياقة البدنية وتنمية روح الفريق والتعاون، وأدى الطلبة تمرينات رباعية أظهرت مدى كفاءتهم كمقاتلين.

أرقام الدفعات

كما جسد الطلبة أشكال وأرقام دفعات خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وردد طلبة الكلية العسكرية النشيد الوطني.

مهارات الدراجات الهوائية

واستعرض الطلبة المقاتلون، في ساحات العرض، مهاراتهم بالدراجات الهوائية التي تم استحداثها مؤخرا داخل الكليات العسكرية لرفع اللياقة البدنية للطلبة، حيث كوّن الطلبة تشكيلات منتظمة أظهرت المهارات العالية والثقة بالنفس، لتعظيم الاستفادة من ممارستها ورفع اللياقة البدنية للطلبة.

ضباط الصاعقة

وعقب ذلك، استعرض الطلاب فنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس، حيث ظهر ضباط الصاعقة لتنفيذ أعمال النزول المختلفة، كما نفذ الطلبة المقاتلون بالكلية الحربية والشرطة، بمشاركة القوات الخاصة من رجال الصاعقة والمظلات، أعمال الهبوط السريع باستخدام الأسلحة الصغيرة.

حركات الاشتباك

وأدت مجموعة مجموعة من الطلبة المقاتلين، أمام المنصة، حركات الاشتباك الحر والقتال المتلاحم.

وشاركت في العرض مجموعة من أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أوليمبية وباراليمبية في طوكيو 2020 يتقدمهم العقيد الدكتور محمد عبده أبو ستيت، الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم للكيك بوكسنج "إير فورس 1".

سلاح المدرعات

كما استعرض سلاح المدرعات، والمدفعية عددا من الأسلحة، وهيئة الإمداد والتموين عددا من قواتها كما استعرضت القوات البحرية عددا من معداتها، وقوات الدفاع الجوي معدات متطورة، وقوات الصاعقة بعض مركباتها مثل "العربة المدرعة، وعربة مكافحة الإرهاب، وعربة الاقتحام"، بينما استعرضت قوات المظلات ناقلة محملة بمعدة "الدلتا والخفاش الطائر"، تلتها ناقلة مزودة بالعديد من أجهزة ومعدات القفز الحر.

قادة في الوجدان

وشهد السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "قادة في وجدان الأمة"، واستعرض مجموعة من أهم القيادات والضباط الذين أثروا في تاريخ مصر العسكري، وتم إطلاق أسمائهم على دفعات الكليات العسكرية؛ وعلى رأسهم الفريق محمد علي محمد أمين قائد القوات البحرية الأسبق، واللواء طيار محمد نبيه المسيري رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، واللواء أحمد سلامة غنيم رئيس شعبة عمليات الدفاع الجوي الأسبق، واللواء الدكتور عبد الحميد شوقي عبداللطيف مدير الكلية الفنية العسكرية الأسبق، واللواء بحري حسن حسين عزو مدير المعهد الفني للقوات المسلحة الأسبق، واللواء طبيب محمد عبد الوهاب عبد المنعم مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق.

مراسم قسم الولاء

وأدت الدفعات الجديدة أثناء مراسم التسليم والتسلم قسم الولاء والحفاظ على رايات الكليات العسكرية.

منح الأنواط

وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من الكليات العسكرية.

إهداء الرئيس كتاب الله

كما حرص اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، على إهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كتاب الله"، وأكد أن خريجي الكليات العسكرية يتأملون جيل أكتوبر العظيم ويعتبرونه المثل والقدوة الذي يتعلمون منه ويتنفسون شذا بطولاته.

وأضاف أن "الكلية الحربية تقف اليوم شامخة بتاريخها المجيد الذي دونته في سجلات العزة والبطولات وهي تمد الوطن بصفوة رجاله ونخبة شبابه".

وتابع: "إن تخريج دفعات من الكلية الحربية يعد حدثًا عظيمًا يأتي كل عام نشاهد فيه أبناءنا وقد اشتد عودهم وثبتت أقدامهم وباتت جاهزة لتخطو أولى خطواتها للحفاظ على أمجاد الوطن".

وأوضح، أن تخريج الدفعات العسكرية "يأتي مواكبًا لاحتفالات مصر وقواتها المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر 1973".