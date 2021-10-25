تعمير مطروح: استئناف العمل بطريق قرى بنجر السكر

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قال المهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير وتنمية مطروح وتنمية الساحل الشمالي الغربي، إنه تقرر استئناف العمل فى الطريق الجديد بقرى بنجر السكر جنوب مدينة الحمام بطول 7 كم.

وأكد رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي، ليخدم قرية الرويسات مع التجمعات السكنية ويليه طريق البنجر، والذى يربط بين قري بنجر السكر بداية من قرية 27 غربا حتي كوبري الزهور شرقا وبطول حوالى 8 كم، وأن الجهاز يعمل على إزالة كافة المعوقات، لإتمام تنفيذ باقى المشروع وبمجموع أطوال 36 كم.

وأكد أن الجهاز يقوم بتنفيذ شبكة طرق دولية وخراسانية فى المحافظة،تتجاوز استثماراتها الـ3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى حفر وتطهير آبار لحصاد المياه.