البرهان: تدخل القوات المسلحة في السودان جاء للحفاظ على مقدرات الثورة المجيدة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إن الشعب السوداني رفض أن تحكمه فئة لا تؤمن بالحرية والعدالة، مضيفًا: «عندما هتف الشباب في ثورة ديسمبر بمطالبهم، استجابت القوات المسلحة، وسعت لتحقيق حلمهم لبناء الوطن الذي ينعم بالحرية والسلام والعدالة».



وأضاف خلال كلمته اليوم، أن الشعب السوداني يستحق أن يكون له وطن ينعم بالحرية والسلام والعدالة؛ لافتًا إلى أن الفترة الانتقالية الراهنة قامت على أساس مرحلي وهو التراضي بين الشركاء المدنيين والعسكريين؛ ولكن التراضي انقلب إلى صراع بين القوى السياسية.



وأشار إلى وجود انقسامات داخلية تهدد أمن البلد وشعبه، مؤكدًا اعتراف رئيس الوزراء بهذا الأمر؛ ما دفع القوات المسلحة للتدخل وتحمل مسؤوليتها.



وتابع: «تشبث بعض القوى السياسية، وتكالبها نحو السلطة، وتحريضهم على الفوضى والعنف، دون أي مراعاة للمقدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وكان لزاما علينا التدخل لحفظ مقدرات الثورة المجيدة، من أجل الوصول إلى دولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة».



سبق وأفادت وزارة الإعلام السودانية، بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري، مضيفة أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا.



وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد. واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و"الدفاع عن ثورتهم".