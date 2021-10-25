مقتل طفلان وإصابة 8 أشخاص أثناء حادث سباق سيارات بولاية تكساس

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، أنها فتحت تحقيقا واسعا في حادث سيارات أسفر عن مقتل طفلين، وإصابة 8 أشخاص آخرين أثناء سباق سحب سريع للسيارات.

وأشارت الشرطة - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أنه أثناء سباق السحب السريع، الذي تنطلق فيه السيارات بسرعة كبيرة على مسافات قصيرة للغاية، فقد أحد السائقين تحكمه في السيارة وخرج عن مسار السباق مصطدما بمجموعة من السيارات المركونة وبداخلها المتفرجين ومتابعي السباق.

ونوهت الشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل طفل في السادسة من عمره وآخر في الثامنة من عمره، كما تم نقل 4 بالغين، رجلين وسيدتين، إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم، وبينهم اثنين في حالجة حرجة وآخرين في حالة مستقرة، كما تم نقل طفلين آخرين أحدهما في الرابعة وطفلة تبلغ من العمر 3 شهور لإجراء تقييمات طبية احترازية، بينما تم علاج اثنين بالغين في موقع الحادث.