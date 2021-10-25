المغرب: تضاعف أعداد المواطنين على مراكز التلقيح بعد تطبيق جواز التلقيح

أفادت سلطات الصحة المغربية بأن أعداد المواطنيين المقبلين على التلقيح بالجرعات المختلفة، تضاعف خلال الأيام الثلاث الماضية، بعد بدأ التطبيق الفعلي لاعتماد جواز التلقيح للدخول إلى الأماكن العامة، والتنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة، وكذلك للتنقل بين الجهات في المغرب.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 236 مليونا و623 ألفا و317 شخصا حتى اليوم، بعد أن تلقى 86 ألفا و42 شخصا الجرعة الأولى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة تلقي 29 ألفا و719 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 21 مليونا و449 ألفا و332 شخصا، وبلغ متلقي الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا 982 ألفا و640 شخصاـ

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.