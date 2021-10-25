كاف يعلن موعد قرعة ملحق الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد قرعة ملحق دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أشار "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، إلى أن القرعة ستقام غدا الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في القاهرة بحضور خالد نصار مدير لجنة المسابقات، ويشاركه إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وستقام القرعة في الواحدة ظهرا، وستبث مباشرة عبر المنصات الرسمية للاتحاد الإفريقي.

وتأهل لهذا الدور ناديا المصري البورسعيدي وبيراميدز رفقة 14 ناديا إضافة إلى 16 ناديا ودعوا دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.