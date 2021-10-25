نيجيريا تدعو تحالف أوبك بلس إلى التزام الحذر بشأن زيادة الإنتاج

انضمت نيجيريا إلى رفيقتها السعودية في تحالف "أوبك بلس" الذى يضم الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة في دعوة المنظمة إلى التزام الحذر بشأن زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع.

وقال وزير الدولة النيجيرى للموارد البترولية تيميبري سيلفا فى تصريحات لتلفزيون بلومبرج في العاصمة السعودية الرياض، إنه بينما يتعين على المجموعة المكونة من 23 دولة أن تراقب الأزمة الطبيعية عن كثب، إلا أنه لا يجب أن تغير استراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط الخام اليومي بمقدار 400 ألف برميل شهريا.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها من غير الدول الأعضاء بالمنظمة ومن بينها روسيا في 4 نوفمبر، وقد قاومت المنظمة الدعوات من بعض كبار المستهلكين لتخفيف خفض الإمدادات التي بدأت العام الماضي بسرعة أكبر.

وكان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قد قال لبلومبرج أمس السبت إن منتجي النفط لا يجب أن يأخذوا ارتفاع الأسعار هذا العام كأمر مسلم به لأن وباء فيروس كورونا قد يؤثر على الطلب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 70% في عام 2021 مع تعافي الاقتصادات، وتجاوز سعر خام برنت الآن 85 دولارا للبرميل.