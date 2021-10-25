رئيس الحكومة اللبنانية يبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صباح اليوم الاثنين، مع للهيئات الاقتصادية اللبنانية - ممثل أصحاب الأعمال- برئاسة محمد شقير والاتحاد العمالي العام -ممثل العمال- برئاسة بشارة الأسمر الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالب الحياتية.

جاء ذلك ترؤسه اجتماعا مشتركا اليوم الاثنين، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك وسط مطالب بمضاعفة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية؛ ما أدى لوصول الحد الأدنى للأجور حاليا إلى قراية 60 دولار شهريا فقط.

وتعاني الصناعات والأعمال في لبنان من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق وتوقف التصدير وارتفاع أسعار الخامات، فضلا عن الركود الاقتصادي والظروف السياسية والمالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.