محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير أستراليا بالقاهرة تعزيز مجالات التعاون الثنائي

استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم الأحد، جايلن مايلز سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

رحب المحافظ بسفير أستراليا على أرض الإسكندرية، مرحباً بتعزيز الشراكة المستقبلية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، لافتاً إلى أن أستراليا تعد من الدول الرائدة عالمياً في الأعمال التجارية والزراعية والموارد المعدنية والسياحة.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية بمثابة العاصمة الثانية والاقتصادية لمصر، حيث يوجد بها ثلاثة موانئ، تمثل 65 % من واردات وصادرات مصر، وبها أكثر من 4654 مصنعا في كافة المجالات، بالإضافة إلى أنها تمتلك الكثير من المعالم السياحية والأثرية والثقافية.

وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للتنسيق بين جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية وتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات الأسترالية العاملة في مصر.

من جانبه، أوضح السفير الاسترالي أن تلك الزيارة تعد الزيارة الرابعة له لمدينة الإسكندرية بعد توليه مهام منصبه في الشرق الأوسط.

وأشار السفير إلى أن العلاقات المصرية الأسترالية هي علاقات قديمة تمتد منذ عام 1935، مؤكداً حرصه على توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.