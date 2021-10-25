 إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو بالدوري - بوابة الشروق
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إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو بالدوري

محمد جلال
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 8:48 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 8:51 م

تعرض سعد سمير، مدافع فريق فيوتشر، لإصابة قوية أثناء مباراة فاركو المقامة اليوم الاثنين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

واصطدم سعد سمير بالحارس محمد صبحي في كرة مشتركة عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، وتعرض مدافع الأهلي المعار لفيوتشر، إلى جرح قوي مما أظهر دماء على وجهه.

وتدخل الجهاز الطبي لفريق فيوتشر وتم نقل سعد سمير خارج الملعب واضطر علي ماهر، المدير الفني، لاستبداله في أول تغييرات اللقاء وشارك بدلا منه محمود مرعي.

ويلعب فريق فيوتشر مع نظيره فاركو الصاعدان حديثا للدوري الممتاز، على ستاد السلام، ضمن حسابات الجولة الأولى.

 

 


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