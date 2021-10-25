وزيرة البيئة: الحكومة تستهدف جعل 30% من مشروعاتها خضراء بحلول 2024

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الحكومة المصرية في إطار عملها لتخضير الموازنة العامة خلال جائحة كورونا، أعدت الدليل الإرشادي لمعايير الاستدامة البيئية ليكون الحاكم لكل مشروعاتها.

وأضافت فؤاد، خلال كلمة ضمن فعاليات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اليوم الاثنين، أن الحكومة وصلت خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى 691 مشروعًا أخضر بموازنة 447 مليار جنيه تضم 14 مجالًا، موضحة أن المشروعات تمثل 15% من الاستثمارات الحكومية.

ولفتت إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون 30% من مشروعاتها خضراء بحلول عام 2024، ورفعت الطموح لتكون 100% منها خضراء بحلول عام 2030، قائلة إن رفع الطموح يتطلب رفع تمويل المناخ.

وذكرت وزيرة البيئة أن العمل الحكومي في هذا المجال ليس كافيًا، مشيرة إلى إعلان السندات الخضراء الحكومية بقيمة 750 مليون دولار، والتركيز على مشروعات مكافحة التغير المناخي بالتركيز على قطاعي النقل والصرف الصحي، إضافة إلى العمل على تغيير القطاع الداعم للقطاع الخاص والقطاع المصرفي.

وأكدت على دعم مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لأنها تساهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة التي تتشابه في ظروفها وتحدياتها، مضيفة أن التكامل يتطلب التآزر مع القطاع الخاص وإنشاء منصة للقطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط لتسريع وتيرة المشروعات وقصص النجاح للتكنولوجيا منخفضة الكربون.

وأشارت إلى أن مصر على أتم استعداد لدفع العمل من خلال مجلس وزراء البيئة العرب الذي تترأسه في الدورة الحالية، مضيفة أن مصر تدعم المضي قدمًا في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبذل مزيد من الجهد في هذا العام والعام المقبل لوضع نتائج ملموسة للشعوب والأجيال للمضي في مسار التنمية البيئية المنشودة.