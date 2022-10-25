انطلاق قافلة طبية شاملة من جامعة القاهرة لقرية الشيخ عثمان بالحوامدية في الجيزة

تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية شاملة لقرية الشيخ عتمان التابعة لمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة الطبية لقرية الشيخ عتمان بمحافظة الجيزة يشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة ورياض الأطفال والزراعة والطب البيطري؛ لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي القرية في عدة مجالات منها التوعية بطرق التغذية السليمة، وكيفية الحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية، والأمومة والطفولة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية المرأة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والإرشاد الزراعي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة تقدم خدماتها في المجال البيطري من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان، والتوعية بطرق تحسين الثروة الحيوانية وتوعية الأطباء البيطريين بأحدث المستجدات في مجالهم، بالإضافة إلى التوعية في المجال الزراعي بنوعية المحاصيل المناسبة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وتقديم نماذج إرشادية حول طرق الاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة منها في الري.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة القاهرة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وتوفير المواد الغذائية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.

وأكد حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل.