بايدن يحذر: أي هجوم نووي روسي سيكون خطأ فادحا هائلا

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من أن استخدام روسيا لسلاح نووي سيكون "خطأ فادحاً هائلاً"، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة"، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيماً هائلاً إذا استخدمت سلاحاً نووياً تكتيكياً"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن واشنطن تلقت إشعارا من موسكو بشأن بدء مناورات تتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وكانت الولايات المتحدة قد وصفت في العام الماضي تلك التدريبات بأنها روتينية، لكن تصاعد الحديث عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام سلاح نووي في حرب أوكرانيا صعد المخاوف من اللجوء الفعلي لهذا السلاح.

وحسب مسؤول عسكري أمريكي فإن هذه التدريبات التي يطلق الروس عليها اسم (الرعد النووي)، تتضمن الاستخدام على نطاق واسع للقوة النووية الاستراتيجية، بما فيها إطلاق صواريخ حية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن واشنطن كانت تترقب حدوث هذه التدريبات منذ عدة أسابيع، لكنها لم تتلق الإشعار بذلك سوى قبل فترة وجيزة.

وتتزامن هذه المناورات مع تدريبات نووية قررها حلف الناتو منذ مدة، وتحمل اسم (الظُهْر الثابت).