رئيس وزراء بريطانيا الجديد: تم ارتكاب أخطاء خلال فترة الحكومة السابقة

حذر رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، في أول خطاب يلقيه عقب تكليفه برئاسة الحكومة، من أن البلاد تعاني من "أزمة اقتصادية شديدة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم الثلاثاء، أن سوناك قال "تم ارتكاب أخطاء" خلال الفترة الوجيزة التي تولت فيها ليز تراس رئاسة الوزراء، وحذر من "قرارات صعبة قادمة".

وقال سوناك إنه يعتزم "إصلاح أخطاء" رئيسة الوزراء السابقة، التي حاولت تقديم خطة للنمو الاقتصادي، لكن انتهى الأمر بإحداث حالة من الفزع في الأسواق، ما أدى إلى استقالة تراس في نهاية المطاف.

واختتم سوناك خطابه قائلا إن حكومته "ستملأ الغد، وكل يوم بعد ذلك بالأمل".

وحاول متظاهرون مقاطعة سوناك أثناء خطابه خارج مقر رئاسة الحكومة في داونينج ستريت بالعاصمة لندن.

ولدى وصول موكب سوناك، قام شخص بإذاعة أغنية "ذي إمبريال مارش" المرتبطة بدارث فيدر، البطل الشرير في سلسلة أفلام "ستار وورز".