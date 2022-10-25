بدء امتحانات أكتوبر للصفين للرابع والخامس غدا

الوزارة توجه بتفعيل حصة الريادة أسبوعيا لممارسة نشاط اتحاد الطلاب فى الفصل



بدأت المديريات التعليمية إعلان جدول امتحان شهر أكتوبر للصفين الرابع والخامس الابتدائى، بعدما قررت وزارة التربية والتعليم إجراء كل مديرية الامتحان دون التقيد بالمركزية.

ونفى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم شادى زلطة، صحة الجدول الموحد المتداول على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، موضحا لـ«الشروق» أن جدول الصفين الرابع والخامس الابتدائى لن يكون موحدا مثل العام الماضى، ويجب أن تلتزم كل مديرية تعليمية بأن يتم عقد الامتحانات نهاية أكتوبر الجارى.

وتبدأ الامتحانات طبقا للجداول المعلنة حتى الآن فى عدد من المحافظات غدا الأربعاء، أو الأحد المقبل، ويؤدى الطلاب الامتحانات بمعدل حصة واحدة لكل مادة، وفيما تم دراسته خلال شهر أكتوبر.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية؛ على أن يتولى وضع الامتحان موجه عام المادة، ويخصص لكل مادة 15 درجة تضاف للمجموع الكلى للطالب، ويقوم بالتصحيح مدرس الفصل ولا يتم إعلان نتيجة امتحانات الشهر.

ومع بدء إعلان مواعيد امتحان الشهر؛ طالب أولياء الأمور المديريات التعليمية بسرعة توزيع الكتب المدرسية على المدارس، قائلين: «بعض المدارس لم تصل لها الكتب حتى الآن ولا توجد كتب خارجية لمادتى التكنولوجيا والمهارات المهنية للاستعانة بها فى المذاكرة».

وبالنسبة لامتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى، فتشمل أجزاء المقرر التى تم تدريسها من بداية العام الدراسى حتى شهر أكتوبر، وتكون على مستوى المدرسة، ويؤدى الطلاب امتحان شهر ثانٍ فى نهاية نوفمبر، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبار الشهرين.

ومن المقرر أن يكون توزيع الدرجات للصفين الأول والثانى الثانوى فى كل مادة كالتالى: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، 10% من درجة امتحان الشهر، 5% على المواظبة «الانضباط»، و5% على السلوك، ويوجد مشروعات بحثية يقدم الطالب مشروعا واحدا قبل انتهاء الفصل الدراسى الأول؛ ومخصص له 50 درجة لا تضاف للمجموع.

من جانب آخر، أكدت وزارة التعليم أهمية حصة الريادة فى المدارس، وأرسلت خطابا رسميا للمديريات التعليمية بتفعيل حصة الريادة للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائى)، موضحة أن الحصة تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز الجوانب السلوكية الايجابية لديهم، وتخصص المدرسة حصة الريادة أسبوعيا، وتكون ضمن نصاب رائد الفصل بالجدول، ولا تتعدى الحصة الرابعة لممارسة نشاط اتحاد الطلاب فى الفصل.

وأضافت الوزارة، أنه لا يكلف رائد الفصل بأى حصص احتياطية فى نفس يوم الريادة، وألا يأخذ أكثر من مهمة ريادية واحدة فى المدرسة، وتتابع من خلال موجهى الاتحادات الطلابية والمستويات العليا.