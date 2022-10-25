وكالة الطاقة الذرية تعتزم التحقيق في أنشطة بموقعين نوويين بأوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إن الوكالة ستحقق في أنشطة مزعومة في موقعين نوويين في أوكرانيا.

وأوضح جروسي في بيان يوم الاثنين، أن الوكالة تلقت طلبا خطيا من أوكرانيا لإرسال فرق من المفتشين لتنفيذ أنشطة تحقق في موقعين لم يتم الكشف عن اسميهما.

وأضاف أن كلا الموقعين يخضعان لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويزورهما مفتشو الوكالة بانتظام.

وقال جروسي: "فتشت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد هذه المواقع قبل شهر واحد وكانت جميع النتائج التي توصلنا إليها متسقة مع إعلانات الضمانات الأوكرانية".

وأوضح: "لم يتم العثور على أي أنشطة أو مواد نووية غير معلنة هناك".

وقال جروسي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزور الموقعين في الأيام المقبلة للتحقق مما إذا كانت هناك أي أنشطة أو مواد نووية محتملة غير معلنة.