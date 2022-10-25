شهدت المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس، اليوم الثلاثاء، وهو الثاني والأخير لهذا العام بالتزامن مع وصول القمر منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر، فيما لم تشهد الكسوف دول المغرب وموريتانيا وجزر القمر، حيث بدأت الظاهرة الفلكية على كوكب الأرض من الساعة 08:58 إلى الساعة 13:02 وكانت ذروة الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي.

ففي السعودية، رصدت الجمعية الفلكية بجدة كل مراحل كسوف الشمس الجزئي بمدينة جدة بنسبة 21.5% واستمر لمدة ساعتين و6 دقائق ما بين الساعة 01:32 ظهرًا وحتى الساعة 03:38 عصرًا، بتوقيت المملكة.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن الكسوف الذي حدث اليوم يعد الفرصة الأخيرة لرؤية كسوف الشمس، الذي لن يتكرر محليًا إلا بعد خمس سنوات، حيث ستشهد سماء المملكة وعدة دول عربية كسوفًا كليًا للشمس مطلع أغسطس 2027.

وفي سوريا، بدأت ظاهرة كسوف الشمس في الساعة 12.56 ظهرا وحتى 3.22 عصرا بتوقيت دمشق، وبلغ ذروته في الساعة 2.11 بعد الظهر، ووصلت أعلى نسبة لحجب قرص الشمس محليا إلى 48%.

وقالت وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة مشوح - خلال مشاركتها في فعالية رصد الكسوف الجزئي للشمس - إن المشاركة الواسعة في الرصد وخاصة من قبل تلاميذ المدارس تعطي فكرة واضحة عن نجاح الجمعية في نشر الوعي العلمي والشغف بعلوم الفضاء والفلك.

وفي مصر، رصدر الباحثون بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، واستمر لمدة ساعتين و16 دقيقة.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إن أكبر قدر من الكسوف شهدته مدينة العريش بنسبة 39.7% وكانت مدته نحو ساعتين و23 دقيقة، وأقل قدر كان في مدينة أبوسمبل بنسبة 23% واستغرف نحو ساعة و59 دقيقة.

كما شهدت البحرين كسوفًا جزئيًا للشمس استمر منذ الساعة 1.32 ظهرا وحتى الساعة 3.50 عصرا.

وفي ليبيا، أعلن مؤسس جمعية رؤية للفلك محمد عبد الكريم أن أغلب المناطق الليبية شهدت كسوفا جزئيا للشمس، موضحا أن الكسوف بدأ في ليبيا الساعة 11:52 ظهرا وانتهى الساعة 14:59 بعد الظهر.

وفي سلطنة عمان، رصدت الجمعية الفلكية العُمانية الكسوف الجزئي للشمس حيث بدأ في محافظة مسقط عند الساعة 2:49 بعد الظهر وبلغت ذروته عند الساعة 3:57 عصرا وينتهي عند الساعة 4:58 مساء، بتوقيت سلطنة عمان، وتبلغ نسبته 36%.

وفي العراق، بدأت ظاهرة كسوف الشمس الجزئي في محافظة دهوك ومن بعدها محافظة نينوى، وبلغت ذروتها في العاصمة بغداد.. وعطلت أغلب المحافظات الدوام في المدارس بسبب الظاهرة التي حذرت وزارة الصحة من النظر مباشرة إليها.

وفي الإمارات، بدأ الكسوف الساعة 14:42 وبلغت ذروته عند الساعة 15:51 وانتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات.