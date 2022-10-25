تحطم 3 سيارات إثر انهيار شرفة عقار قديم في الإسكندرية

تحطمت 3 سيارات ملاكي؛ إثر انهيار جزئي بعقار قديم، كائن في منطقة لوران، التابعة لنطاق حي شرق الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات أو حدوث خسائر بشرية، وجار رفع الأنقاض، والعمل على إعادة تسيير حركة المرور.

وتعود الواقعة إلى تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد وقوع حادث انهيار جزئي بالعقار رقم 2 كائن في شارع الألفي المتفرع من طريق الكورنيش، شرقي المحافظة.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارة الإسعاف، ومسئولي حي شرق إلى موقع البلاغ تبين من الفحص الأولي سقوط شرفة الطابق الثاني علوي من العقار المكون من دور أرضي و4 طوابق علوية، بالإضافة إلى 3 طوابق أخرى بدون نوافذ، بالإضافة إلى الطابق الأخير.

وجاء بالتحريات الأولية أن العقار مملوك لسيدة تدعى "ف.م.ح" وأولادها، وصادر له قرار ترميم حمل رقم 674 لسنه 1992، بالإضافة إلى قرارًا بإزالة الطابقين السابع والثامن، وترميم باقي أجزاء العقار، إلا أنه لم يتم التنفيذ.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.