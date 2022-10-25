حركة بيجيدا المعادية للإسلام بألمانيا تخرج إلى الشوارع لأول مرة منذ شهور

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خرج أنصار حركة بيجيدا الألمانية المتطرفة المعادية للإسلام إلى الشوارع في مدينة دريسدن مساء اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة منذ شهور.

وتجمع عدة مئات من أنصار الحركة في منطقة نويماركت كما انضم إلى المجموعة أيضا لوتس باخمان رئيس بيجيدا الذي صنفته هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية) على أنه يميني متطرف.

يذكر أن اسم بيجيدا هو اختصار لعبارة بالألمانية تقول:" أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب".

وسبقت مظاهرة الحركة، مظاهرة مضادة بنفس العدد تقريبا كان غالبها من الشباب، وجاب المشاركون قلب المدينة قبل بدء مسيرة بيجيدا.

وجاء في الدعوة إلى مسيرة الحركة القول إن من المؤكد أن بيجيدا " لن تبتعد بمثل هذه البساطة".

كانت آخر مرة تظاهرت فيها الحركة في أبريل الماضي.

كانت قيادة بيجيدا ناشدت أنصارها في مايو الماضي دعم احتجاجات يوم الاثنين لآخرين.

يذكر أن هيئة حماية الدستور في ولاية سكسونيا تراقب حركة بيجيدا منذ مايو الماضي على أنها ذات "تطلع متطرف مثبت".