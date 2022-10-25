زيلينسكي يحث على الاستثمار السريع في إعادة إعمار أوكرانيا: نحتاج إلى المال الآن

• ويطالب ببدء تفعيل صندوق الإعمار الذي تدرس إنشاؤه مجموعة السبع بحلول الشهر المقبل





دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى الاستثمار الدولي السريع في إعادة إعمار بلاده التي تضررت بشدة من الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي اليوم الثلاثاء -بحسب الترجمة الفورية- في مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في برلين إن كل من يستثمر في إعادة إعمار أوكرانيا يستثمر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وأضاف: "لا يمكن التفكير في أوروبا بدون أوكرانيا"، مؤكدا أن بلاده تدافع عن أمن أوروبا من خلال صد الضربة الروسية.

وأوضح زيلينسكي أن الاستثمار في المستشفيات والمدارس وطرق النقل والبنية التحتية الحيوية الأخرى أمر ملح للغاية، مضيفا أن الهجمات الصاروخية الروسية دمرت أكثر من ثلث البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن تأجيل هذا الجزء من إعادة الإعمار إلى ما بعد الحرب، ومن أجل ذلك تحتاج أوكرانيا إلى المال الآن. وطالب زيلينسكي ببدء تفعيل صندوق الإعمار الذي تدرس إنشاؤه مجموعة السبع بحلول الشهر المقبل.

وحدد الرئيس متطلبات مالية قدرها 38 مليار دولار لموازنة العجز الوطني في العام المقبل، موضحا أن تلك الأموال مطلوبة لدفع رواتب المعلمين والأطباء وتسديد المعاشات التقاعدية.

وقد تعهدت مجموعة السبع بالفعل بتقديم مزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا عام 2023. وبحسب البيانات، فقد تدفق بالفعل 20.7 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا هذا العام، ذلك إلى جانب الدعم العسكري والإنساني، وقد تم التعهد إجمالا بدعم بقيمة 33.3 مليار دولار. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مانح إلى حد كبير. وبحسب بيانات وزارة المالية الألمانية، فإن ألمانيا أكبر مانح لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي بحصة تبلغ 1.4 مليار يورو.