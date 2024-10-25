25 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بيت لاهيا

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، باستشهاد 25 فلسطينيا ووقوع عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وخلال العدوان على غزة، الذي انطلق بداية أكتوبر 2023، والذي خلف أكثر من 42 ألف شهيد، تعرضت البلدة لدمار هائل بالمنازل والبنى التحتية والمنشآت المدنية والخدمية، كما وجدت أعداد كبيرة من الجثث في شوارعها دهستها الدبابات، وبسبب القصف المستمر اضطر الأهالي للنزوح جنوبا.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي المتوغلين شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أفادت، اليوم الجمعة، بمقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الدفاع، إن نصف هؤلاء القتلى تحت عمر 21 عاما، ويشمل العدد جنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الشرطة ومقاتلي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحراس أمن المستوطنات، فضلا عن القتلى على جبهات غزة ولبنان والضفة الغربية.

وذكرت أن الأغلبية العظمى من القتلى سقطوا على جبهة غزة، سواء في هجوم السابع من أكتوبر أو خلال العمليات البرية المتواصلة إلى اليوم.

كما بلغ عدد الجنود القتلى على جبهة لبنان -وفق المصدر ذاته- حتى اليوم الجمعة 57 ضابطا وجنديا.

وكان الجيش الإسرائيلي، أكد في وقت سابق أن عدد المصابين في صفوفه بلغ 5065 في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وجبهة الشمال، وأن 752 من هؤلاء إصاباتهم خطيرة.