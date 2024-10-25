تذكرتي تنشر إرشادات للجماهير قبل مباراة الأهلي والعين

نشرت شركة تذكرتي المتخصصة في تنظيم دخول المباريات داخل جمهورية مصر العربية، عن الإرشادات العامة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي.

ويلعب الأهلي مع العين الإماراتي مساء يوم الثلاثاء القادم، على استاد القاهرة الدولي في دور أطلق عليه فيفا: " (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

يشار إلى أنه بدءًا من ديربي الأمريكيتين، تقام المباريات الثلاث الأخيرة في قطر بين 11 و18 ديسمبر المقبل.

وأوضحت شركة "تذكرتي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الإرشادات العامة وجاءت كالتالي:

الإلتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهرًا لتسهيل عملية دخول الاستاد.

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي "FAN ID" الخاصة بك.

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي "FAN ID" لموسم 2024-2025

عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي "FAN ID" الخاصة بك.

إرتداء بطاقة تذكرتي "FAN ID" قبل الدخول من بوابات الاستاد.

إلتزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.