عمرو أديب: حاجات كتير ممكن تتعمل في القاهرة الخديوية غير البلدوزر

علق الإعلامي عمرو أديب، على أعمال هدم قبة مدفن مستولدة محمد علي باشا، الشهير بمدفن «حليم باشا» بجبَّانة الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة: «فيه حاجات كتير ممكن تتعمل في القاهرة الخديوية غير البلدوزر»، مشيدًا بحالة التفاعل الشعبية الرافضة لهذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول حول العالم التي تبحث عن أي حجر أثري للافتخار به بين الأمم، متابعًا: «فيه موجة يقولك ده موقع مش مسجل كأثر.. هي مصر بقت للتسجيل».

ولفت إلى أن مثل هذه الأعمال من الهدم لا يتصدى لها المواطنون فقط لكن أولياء المسئولية عليهم دور، وخص بالذكر وزيري الثقافة والسياحة والآثار، مستائلًا عن تفاعلهما مع الواقعة الأخيرة.

ونوه بأن هناك من يحاجج بأن الدولة لديها الكثير من الآثار، قائلا: «يعني نكتفي بالهرم ونهدم كل حاجة تانية (..) هل ذنب مصر إنها عندها آثار كتير».

وأثار هدم قبة مدفن مستولدة محمد علي باشا بجبَّانة الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية موجة واسعة من الغضب بعد نشر ناشطين ومهتمين بالتراث والآثار صورًا توثق عملية هدم القبة التي كانت تتميز بطراز معماري فريد ونقوش مميزة.