قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن روسيا تستعد لنشر قوات كورية شمالية في ساحة المعركة بأوكرانيا قبل منتصف الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول كبير في مكتب الرئاسة الأوكرانية لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم إن زيلينسكي ألغى زيارة مزمعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى كييف.

وحذر مسؤولون غربيون من أن مثل هذا التطور من شأنه تأجيج الحرب الدائرة منذ فبراير عام 2022، وسوف يجلب عواقب جيوسياسية بعيدة المدى قد تصل آثارها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف زيلينسكي أن المخابرات الأوكرانية حددت موعد "استخدام روسيا لأول أفراد من الجيش الكوري الشمالي في مناطق القتال"، بين يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأوضح عبر تطبيق تليجرام أن نشر هذه القوات يعد" خطوة تصعيدية واضحة من قبل روسيا".

ولم يكشف الرئيس الأوكراني عن تفاصيل أخرى، مثل المناطق التي قد يتم إرسال الجنود الكوريين الشماليين إليها.

ومن شأن نشر قوات كورية شمالية بموجب اتفاق عسكري بين موسكو وبيونج يانج أن يؤدي إلى ظهور بُعد جديد للصراع الذي يعد أكبر حرب تخوضها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والتي أودت بالفعل بحياة عشرات الآلاف من الجانبين، بينهم العديد من المدنيين.