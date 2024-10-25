قدم وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، التعازي في شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم منتجعا في بلدة حاصبيا، كان يستخدم كمقر لإقامة عدد من الصحفيين الذين يغطون الحرب على لبنان، متمنيا السلامة والشفاء للمصابين وطاقم قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم، أن الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين لا يمكن وصفه إلا بأنه «جريمة حرب»، لافتا أن عدد الصحفيين الذين اغتالتهم إسرائيل في غزة تجاوز 200، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الصحافة.

وأعرب عن تخوفه على سلامة الصحفيين في لبنان، في ظل تواجد أكثر من 1500 مراسل يغطون الحرب منذ بدايتها، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تتورع عن خرق جميع المواثيق والقوانين الدولية وأخلاق الحرب.

وأضاف أن كلمات الاستنكار لم تعد تجدي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب، لافتا أن الحكومة اللبنانية طلبت من وزارة الخارجية تقديم شكوى جديدة إلى الأمم المتحدة تضاف إلى الشكاوى التي قدمها لبنان على مدار العام ضد الاحتلال.

ووصف المكاري، استشهاد صحفيي قناة الميادين والمنار بأنه «اغتيال ممنهج»، مؤكدا أنهم اغتيلوا غدرا أثناء نومهم، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تخوض حربا عسكرية وإعلامية في آن واحد، موضحا أن الحرب الإعلامية لا تقل أهمية عن حرب الجبهة، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من تكرار سيناريو غزة في لبنان، حيث تستهدف إسرائيل الصحفيين لقتل الحقيقة ومنع نقل الصورة إلى العالم.