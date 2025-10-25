• مشرف المشروع حسام السراي قال للأناضول أردنا إثبات أن الثقافة يمكن أن تكون أكثر جذبا للناس من أي خطاب سياسي أو ديني





يحوّل فنانون عراقيون جدران العاصمة بغداد إلى لوحات فنية نابضة بالحياة تحمل رسائل ثقافية عبر مشروع "غرافيتي بغداد".

المشروع أطلقه فنانون من معرض "أثر بغداد" يهدف إلى جعل المحتوى الثقافي مرئيا في الطرقات والوصول مباشرة إلى الناس.

وشمل المشروع تنفيذ 10 لوحات غرافيتي ثقافية على جدران الكرخ والرصافة في العاصمة، بأنامل رسامين وخطاطين عراقيين بأساليب تجمع بين الرسم والخط العربي.

وفي حديث للأناضول، قال الشاعر والصحفي حسام السراي، المشرف على المشروع، إنهم بدأوا عام 2017 بتنفيذ أولى اللوحات الجدارية ضمن مشروع بعنوان "الجدران ليست للثأر العشائري"، وهو أول مشروع من نوعه في بغداد آنذاك.

وأضاف السراي: "شوارعنا تمتلئ فقط بالملصقات الانتخابية والدينية، بينما تُحرَم من المحتوى الثقافي. لذلك أطلقنا مشروع غرافيتي بغداد لنثبت أن الثقافة يمكن أن تكون أكثر جذبا للناس من أي خطاب سياسي أو ديني، ونجحنا في ذلك".

وأردف: "إذا كان من حق السياسي أو رجل الدين أن يُظهر وجوده عبر الملصقات، فمن حق المفكر والفنان أن يُعبّر عن وجوده بأسلوبه الإبداعي. نؤمن بأن النزول إلى الشارع بصدق يحدث وعيا عاما جديدا".

وتتضمن الرسومات صورا لأبرز الشخصيات الثقافية العراقية مثل: عالم الاجتماع علي الوردي، والمفكر فالح عبد الجبار، والمهندس المعماري محمد مكية، ورفعت الجادرجي، والكاتبة والصحفية لميعة عباس عمارة، والباحث محمد فاضل الجمالي، والصحفي زهير الجزائري.

وتُرفق هذه الصور بأشهر أقوالهم أو مقتطفات من مؤلفاتهم.