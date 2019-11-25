 مرشح يمين الوسط يتقدم بفارق ضئيل في انتخابات الرئاسة بأوروجواي - بوابة الشروق
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مرشح يمين الوسط يتقدم بفارق ضئيل في انتخابات الرئاسة بأوروجواي

علم أوروجواي
علم أوروجواي
مونتيفيديو - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:39 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 6:39 ص

يتقدم مرشح يمين الوسط لويس لاكايي بو بفارق ضئيل في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في أوروجواي والتي جرت يوم الأحد وقد تشهد إزاحة اليسار عن السلطة بعد 14 عامًا.

وكان السيناتور السابق لاكايي بو، وهو ابن الرئيس السابق لويس ألبرتو لاكايي، متقدماً على عمدة مونتيفيديو السابق دانييل مارتينيز، مرشح حزب الجبهة الموسعة الحاكم، بأكثر من 1 بالمئة فقط، مع فرز أكثر من 8ر98 بالمئة من مراكز الاقتراع.

وكان مارتينيز متأخرا بأكثر من 30 ألف صوت بنسبة 78ر46 بالمئة مقابل لاكايي بو الذي حصل على نسبة 05ر48 بالمئة بحلول الساعة 2352 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (0252 من صباح الاثنين بتوقيت جرينتش).

وحصل مارتينيز على 39 بالمئة من الأصوات مقابل 29 بالمئة لصالح لاكايي بو في الجولة الأولى التي جرت في 27 أكتوبر الماضي. لكن المرشحين المحافظين الذين خرجوا من السباق احتشدوا خلف لاكايي بو، ما أعطاه فرصة للفوز في جولة الإعادة.

يشار إلى أن الرئيس المنتهية ولايته تاباري فازكيز، الذي تولى الرئاسة لأول مرة في الفترة من 2005 حتى 2010، لا يحق له دستوريا السعي لتولى الرئاسة لفترة ثالثة.


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