خبراء نفس: 25 علامة تؤكد أنك في علاقة مؤذية يجب التخلي عنها

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غالبا ما يكون من الواضح ما إذا كنت في علاقة مسيئة أم لا، فهناك علامات واضحة كالعنف الجسدي والشتائم، ولكنه في كثير من الأحيان قد نتغافل عن بعض العلامات الخفية لعلاقة مسيئة، والتي قد تزداد سوءا بمرور الوقت.

ويطلق على هذه العلامات الإساءة النفسية؛ فهو يشير إلى محاولات الشخص لتخويفك أو السيطرة عليك أو التلاعب بإحساسك بالواقع.

وفقا لموقع "نت دكتور" الخاص بالطب النفسي، فإن خبراء النفس يشيرون إلى بعض العلامات التي تخبرك بضرورة التخلي عن العلاقة:

1ـ إذا كان شريكك يلقي باللوم والاتهام عليك وأنك تستحق الإيذاء.

2ـ إذا كنت تشعر بالخوف من شريكك وتتجنب مواضيع معينة خوفًا من إغضابه.

3ـ إذا كان شريكك يقضي على احترامك لذاتك.

4ـ ينتقدك بشكل دائم ويقلل من شأنك؛ مثلا يقول لك أنه لا أحد يريدك سواه، ويحبطك.

5ـ يقلل من ذكائك أو مظهرك أو صحتك العقلية أو قدراتك.

6ـ غالبا ما يقارنك بالآخرين، ويسخر منك ومن اهتماماتك.

7ـ يعاملك بشكل محرج أمام الآخرين.

8ـ يتجاهل إنجازاتك أو يقلل من شأنها.

9ـ يرجع الفضل إليه في نجاحك.

10ـ يتجاهل الأشياء التي تهمك.

11ـ إذا كان يتصرف بعنف تجاهك أو تجاه أطفالك أو عائلتك أو أصدقائك.

12ـ يجبرك على ممارسة الجنس.

13ـ يفرط في الغيرة أو التملك.

14ـ يراقب سجل الإنترنت ورسائل والنصوص والمكالمات الخاصة بك.

15ـ يتابعك باستمرار ويتخذ القرارات نيابةً عنك.

16ـ يتحدث إليك بصيغة الأمر؛ كأن يمنحك شريكك أوامر مباشرة.

17ـ كثير الشك والغيرة ويتهمك بالخيانة.

18ـ غالبا ما يلقي باللوم عليك في جميع الخلافات.

19ـ يستخدم الشعور بالذنب للتلاعب بك، مثلا: "انظر ماذا أفعل من أجلك".

20ـ ينكر معاملته السيئة ويلومك على الانزعاج منها.

21ـ يتهمك بالإساءة ويمثل دور الضحية.

22ـ يستخف بمشاعرك ويتهمك بأنك تبالغ في رد فعلك، ويقلل من شأن مشاكلك.

23ـ قليل التواصل معك، وينشغل عنك بأشياء أخرى أثناء الجلوس معك.

24ـ يتحكم في اهتماماتك والأنشطة والهوايات المفضلة لديك.

25ـ يحاول منعك من رؤية أصدقائك أو عائلتك.