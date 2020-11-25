سنغافورة: 7 حالات كورونا جديدة من الخارج ولا إصابات محلية لليوم الـ15 على التوالي

أعلنت سنغافورة سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، جميعها وافدة من الخارج.



ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية في عددها اليوم عن وزارة الصحة القول إنه تم وضع المصابين قيد العزل المنزلي لدى وصولهم إلى سنغافورة.



ولم تسجل سنغافورة حالات إصابة محلية جديدة لليوم الخامس عشر على التوالي، حتى اليوم الأربعاء.



ومن جهة أخرى، تعتزم السلطات السنغافورية إتاحة إجراء اختبار كورونا للجميع، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، حيث سيتمكن أي شخص من عمل الاختبار، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بسبب تفشي الجائحة.