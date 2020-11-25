هيئة الموانئ البرية: إنشاء ميناءين جافين ومنطقتين لوجيستيتين لخدمة حركة التجارة جنوب مصر

قال عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، إنه من المخطط تنفيذ ميناء جاف في مدينة سوهاج على مساحة 45 فدانًا، لخدمة المنطقة الصناعية، وكذا أقرب موانئ البحر الأحمر للمحافظة.

وأضاف إسماعيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الهيئة وقعت على مذكرة تفاهم مع تحالف مصري أمريكي إنجليزي بشأن إعداد الدراسة، متابعًا: «منحناهم ستة أشهر لإعداد الدراسة دون تحميل الدولة أي تكلفة».

وأوضح أن الهيئة من حقها، بعد انتهاء الدراسة، القبول أو الرفض، ليتم بعد ذلك طرح الميناء على المستثمرين عالميًا، مثلما حدث في ميناء 6 أكتوبر.

ولفت إلى أنه من المخطط إنشاء ميناء جاف آخر في مدينة بني سويف الجديدة، فضلًا عن وجود منطقتين لوجيستيتين في قسطل وأرقين، تبلغ مساحة الواحدة منهما مليون متر مربع.

وذكر أن الغرض من الموانئ الجافة يتمثل في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية ومنع التكدس وتأخر السفن التجارية التي ترسي داخل الميناء، وبالتالي تجنب غرامات التأخير التي تدفع للخطوط الملاحية.

وأكد أن الميناءين بجانب المنطقتين اللوجيستيتين سيخدمان حركة التجارة في جنوب مصر، إضافة إلى تقليل سعر السلع الأساسية للمواطن المصري.