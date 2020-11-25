متحدث التنمية المحلية: رفع تراكمات المياه من صلاح سالم أولا بأول

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تواصلًا دائمًا داخل غرفة العمليات ما بين الوزير اللواء محمود شعراوي والمحافظات التي لها نصيب من الأمطار؛ كمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المسؤولين موجودون على الأرض في القاهرة لرفع تراكمات المياه بطريق المنصة في صلاح سالم، ودار المدرعات، قائلًا إن عملية رفع التراكمات تتم أولًا بأول.

وأشار إلى أن الأمطار توقفت في محافظة الجيزة في الثانية والنصف ظهرًا، مشيرًا إلى رفع التراكمات في حي الدقي والعجوزة، واستمرار رفع التراكمات من خلال السيارات والبدالات.

وذكر متحدث التنمية المحلية أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط شادر خشبي أمام المركز النموذجي التابع لمبنى المحافظة، متابعًا أن الحادث أدى إلى إصابة اثنين تم نقلهم إلى المستشفى وعمل اللازم.

ولفت إلى أن شعراوي أصدر تنبيهات، صباح اليوم، للمواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى، مستطردًا أن محافظات؛ البحيرة والإسكندرية ودمياط والجيزة توقفت الدراسة بها؛ لتيسير تمركز السيارات والمعدات بشكل سلس.

وأوضح أن الإسكندرية بها 100 سيارة للتعامل مع التراكمات في حينه، مضيفًا: «عملية رفع التراكمات تمت بالاستعانة بالمعدات والسيارات الخاصة بالمنطقة الخاصة الشمالية والقوات البحرية».