بولندا تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة بسبب كورونا

سجلت بولندا 674 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى رقم منذ بدء الوباء، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى حوالي 1500، طبقا لما أظهرته بيانات صادرة عن وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

كما جرى تأكيد 15 ألفا و300 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 924 ألفا.

وتعتزم بولندا إجراء اختبارات جماعية في ثلاث من المناطق الأكثر تضررا من الوباء، وهي "سيليسيان" و"ليسر بولندا" و"سوبكارباثيان"، اليت تقع جنوبي البلاد.

وقال وزير الصحة آدم نيدزيلسكي، اليوم، بحسب وكالة الأنباء البولندية، إن المشاركة في الاختبارات ستكون طوعية، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وأشار مسؤولون حكوميون إلى أنهم يريدون اتباع تجربة سلوفاكيا، المجاورة التي أجرت اختبارات جماعية لمواطنيها والتي تتاخم حدود المناطق البولندية التي سيتم فيها إجراء الاختبارات.