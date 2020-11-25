سعاد ماسي تترشح لجائزة Edison Jazz World الهولندية لأفضل ألبوم في 2020

ترشحت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي رسميا لجوائز Edison Jazz World Awards الهولندية كأفضل فنانة وأفضل ألبوم في العالم.

وقدمت سعاد ماسي في ألبومها الأخير "أمنية" وجبة غنائية عالمية ضمت 10 أغنيات، بين اللغة العربية والفرنسية، منها "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي"، والأغنية الفرنسية "Pays Natal" أو "الوطن الأم"، وعادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات منذ ألبومها السابق "المتكلمون".

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة في العالم العربى، بدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط من خلال عدد من الأغنيات مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" منذ 18 عاما، وأتبعته بثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، بجانب أحدث ألبوماتها "أمنية".