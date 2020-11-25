مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستعراض التقارير الوزارية الخاصة بمتابعة واستكمال العمل بالمشروعات التنموية والقومية المختلفة في العديد من المحافظات والاشتراطات العامة للبناء التى وضعتها الحكومة.

ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع وتشجيع الاستثمارات في كل المجالات.

كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات، والإجراءات الخاصة بمبادرات الرعاية الصحية للمواطنين وما يتعلق بالحرص على تطبيق واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.