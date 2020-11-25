المصري يفوز على الرباط وديا استعدادا للدوري

حقق فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، فوزا كبيرا على الرباط والأنواع بنتيجة 7-0 في المباراة الودية التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ستاد ببورسعيد وأدارها ميدو سلامة.

واستغل الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر، المباراة التي أقيمت على ثلاثة أشواط لاتاحة فرصه الدفع بجميع لاعبيه بهدف الاطمئنان على الجميع من ناحية وزيادة التأقلم والانسجام من ناحية أخرى.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ احرزهم أوستين أموتو فى الدقيقة 36 من ضربة رأس وأضاف مصطفى سلطان فى الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني يسجل النيجيرى أوستين أموتو هدفين متتاليين فى الدقيقتين 30 ، 32 ثم يضيف جريندو الهدف الخامس فى الدقيقة 23 من عرضية أحمد شديد قناوي فيما يحرز أحمد جمعة الهدف السادس من ركلة جزاء فى الدقيقة 38 قبل أن يختتم عمر كمال الأهداف بهدف سابع من ركلة جزاء أيضاً فى الدقيقة 31 ويطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلن نهاية أولى المباريات الودية للمصرى استعداداً للموسم الجديد.