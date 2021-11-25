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أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، اليـــوم الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي؛ لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر الماضي، والتي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.2%.

وقال الجهاز في بيان، إنه حدث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وأضاف أنه قد بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 116.05 خلال شهر سبتمبر 2021 (أولـي) مقابل 113.56 خلال شهر أغسطس 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.20٪.

وتضمنت الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا، وصناعة المنتجات الغذائية، والتي بلغ رقمها القياسي 144.33 خلال شهر سبتمبر 2021، مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 138.05 بارتفــاع قدره 4.55% وذلك لتلبية احتياجات السوق.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 129.04، مقارنة بشهر بنحو 121.72، وذلك لزيادة الطلب علي الأدوية في ظل ازمه كورونا.

وفي جانب الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، فقد بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 365.42 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 389.93 بنسبة انخفاض قدرها 6.29% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 98.25، مقارنة ب121.89 بنسبة انخفاض قدرها 19.39% وذلك يرجع لانخفاض الطلب على عدد من الأجهزة الكهربائية نتيجة دخول موسم الشتاء.