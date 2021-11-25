رئيس جهاز حماية المستهلك: تليفوني مفتوح لتلقي شكاوى جموع المصريين

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن "تليفونه مفتوح لجموع المصريين"، مضيفا أنه يستقبل العديد يوميا من الشكاوى على الهاتف الشخصي له، إضافة إلى أن الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك يقوم بدور كبير لصالح المصريين.

وناشد حسام الدين في حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض عبر فضائية "ETC"، مساء أمس الأربعاء، العملاء ضرورة الحصول على الفواتير من أي جهة يقوم من خلالها بشراء منتجات، قائلًا إنه إذا رفض أي صاحب محل منح المستهلك فاتورة سيتدخل جهاز حماية المستهلك لحل الأمر على الفور.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "هناك غرامات تصل لـ 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة السلع وقد تصل إلى 30 أو 40 مليون جنيها بسبب المخالفات"، مبينا: "طبقنا الغرامة في العام الحالي على 251 مخالفا صدرت ضدهم أحكام، وهذا الرقم يمثل 4% فقط من الشكاوى التي تم حلها لأن 96% من الشكاوي حُلت بالتفاوض قبل الذهاب للمحكمة الاقتصادية".