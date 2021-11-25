 لقد عادت.. إيمان الحصري تشارك في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش - بوابة الشروق
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لقد عادت.. إيمان الحصري تشارك في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش

إيمان الحصري
إيمان الحصري

نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 7:47 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 7:47 م

تقدم الإعلامية إيمان الحصري حفل افتتاح طريق الكباش في ثوبه الجديد.

وهذا هو الظهور الأول للإعلامية بعد أزمتها المرضية وسفرها للخارج من أجل الخضوع لعدة فحوصات وعمليات جراحية

وتفتتح وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

ويربط طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

ويتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

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