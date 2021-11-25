شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفلًا فنيًّا مستوحى من عيد الأوبت، وذلك في احتفالية افتتاح طريق الكباش.



وصرّح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بأن عيد الأوبت الذي يقوم على فكرة الفيضان، ويعود إلى 3400 سنة، وبدأ بـ11 يومًا حتى وصل إلى 27 يومًا.



وانطلقت مساء اليوم، احتفالات مصر بافتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتفتتح وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

ويتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.