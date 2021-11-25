ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها نظير أرباح بسوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها نظير أرباح بسوهاج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 6 مواطنين بسوهاج لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الاستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج- بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ (2,350) مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها.

كما أشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.