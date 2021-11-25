 الأحد.. انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الإعدادية بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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الأحد.. انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الإعدادية بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:19 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:19 م

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الأحد المقبل يشهد انطلاق فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي.

وقال حسن، إن ذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وحرص الدولة على صحة الطلاب في إطار متابعة وتنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس سي، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وإدارة الاتصال السياسي بالمديرية.

وأشار حسن، إلى تذليل كل العقبات التي تعوق سير العمل بالمبادرة وتوفير كل المستلزمات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الحملة داخل المدارس الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس.

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